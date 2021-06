Billie Eilish siente vergüenza y se disculpa por sus burlas racistas contra la comunidad asiática

Luego de que se viralizó un video donde aparece Billie Eilish burlándose de la comunidad asiática, la cantante estadunidense se disculpó y señaló que estaba "consternada y avergonzada" por este suceso, que dijo era de cuando tenía 13 o 14 años, reseñó el portal Milenio citando a la agencia Reuters.

​Un video compartido en TikTok este mes también mostró un momento en el que Eilish señaló que estaba hablando con una "voz tonta inventada", algo que contó viene haciendo desde la infancia cuando hablaba con "mascotas, amigos y familiares".

"No es de ninguna manera una imitación de nadie ni de ningún idioma, acento o cultura en lo más mínimo", dijo.

"Cualquiera que me conozca me ha visto bromear con voces toda mi vida. Más allá de cómo fue interpretado, no quise que ninguna de mis acciones causara daño a otros", agregó.