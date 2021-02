Brigitte Bardot sorprende con su reflexión ante coronavirus: "Corrige el problema de superpoblación"

Con información de Infobae, este fin de semana, Brigitte Bardot, icono del cine francés en la década de los sesenta, desató la polémica al realizar unas impactantes declaraciones sobre la pandemia que golpea al mundo.

En una charla con la revista italiana Oggi, la protagonista de El Desprecio opinó que el COVID-19 es “algo bueno”.

“Somos demasiados en la Tierra”, comenzó. “Me temo que el COVID y las otras epidemias que se están anunciando restaurarán dolorosamente un nuevo orden. Cuando esos 5,000 millones de personas en este planeta Tierra se hayan ido, la naturaleza recuperará sus derechos”, agregó.

Según la actriz de 86 años, el coronavirus, que ha provocado la muerte de más de 2,239,000 personas en un año, permitirá corregir el problema de la superpoblación.

¿Me preguntas si este virus es algo bueno? Sí, es una especie de autorregulación de una superpoblación que no somos capaces de controlar

Además, afirmó que ella no necesita protegerse de la enfermedad, ya que vive apartada en su casa de Saint-Tropez, en compañía de sus animales.

“No tengo necesidad, no veo a nadie. Las cabras no serán capaz de contagiarme”, agregó.

Sus comentarios sobre el coronavirus no fueron los únicos polémicos que realizó Brigitte Bardot durante la entrevista. Y es que también se detuvo a criticar a los migrantes que “atacan” a su país.

“Estoy a favor de un gobierno autoritario que sea capaz de poner orden en el lío en el que vivimos. Cuando pienso que el Gobierno francés deja al margen a ciudadanos pobres que trabajan duro y reciben menos ayuda que todos estoy migrantes que nos atacan, me horrorizo”, expresó.

Desde que se retiró hace más de 40 años de los sets de rodaje, el icono del cine francés ha ejercido un fuerte activismo en defensa de los derechos de los animales. Y en ese tiempo, también ha protagonizado numerosos titulares por sus escandalosas declaraciones sobre el feminismo, la población musulmana o la política francesa.

Una de las controversias más recientes ocurrió el 12 de junio de 2020, cuando publicó en su cuenta de Twitter un mensaje de apoyo a las fuerzas de seguridad francesas, acusadas de racismo y abuso de autoridad en una serie de protestas a lo largo de toda Francia contra la violencia policial tras el asesinato de George Floyd en EEUU.

Las manifestaciones, convocadas por la familia de Adama Traoré, un joven negro que murió en 2016 después de ser arrestado por los gendarmes en París, motivaron que las propias fuerzas de seguridad declararan sentirse “abandonadas” por el gobierno”.

“¡Viva la Policía Francesa!”, escribió Bardot en su tuit. “Larga vida a quienes nos protegen con su valentía y abnegación, a quienes representan la ley republicana y se dedican perpetuamente, día y noche, a evitar que la escoria invasiva ponga en peligro a la población. Admiro su bravura y comprendo su revuelta frente a un lamentable (Christopher) Castaner (Ministro del Interior), apoyado por un sumiso Macron”.

Poco antes, el 7 de junio, la estrella de Y Dios creó a la mujer, que se ha declarado admiradora de la líder de extrema derecha Marine Le Pen, criticó con dureza al gobierno francés y hasta amenazó con irse de Francia.

“Estoy asqueada. Yo, que he sido un símbolo de Francia descubro mi patria invadida por una canalla extranjera que amenaza a los franceses auténticos. Buena parte de Francia no pertenece ya a los franceses. Se ha convertido en una asquerosidad”, expresó en un reportaje radial con la emisora Sud Radio.

“¡Estoy harta, y más que harta! Hay momentos en que quiero irme de Francia porque se ha vuelto asquerosa. [...] Nos permitimos ser invadidos por poblaciones que no tienen nada que ver con nosotros y que son extremadamente violentas, extremadamente crueles”, agregó.

En total, Brigitte Bardot ha sido multada cinco veces por “incitar al odio racial”. Sin embargo, tal y como afirmó este fin de semana a la revista Oggy, no le preocupa una nueva denuncia.

“No me importa que me vuelvan a condenar. ¿Me costará? Me da igual. Si no tengo el dinero para pagar los daños, pues iré a la cárcel. Sería divertido”, expresó.

En marzo de 2019, la actriz fue demandada por insultar a los habitantes de la isla de Reunión, a quienes criticó por su trato cruel hacia los animales.

“Me avergüenzo —dice— de esta isla, del salvajismo que sigue reinando, de los riesgos que asumen los seres humanos que con peligro para sus vidas tratan de salvar a perros y gatos atacados por una población degenerada todavía impregnada por costumbres ancestrales, tradiciones bárbaras que son sus raíces”, dijo entonces.

Además de sus indignantes afirmaciones sobre el coronavirus, o los migrantes de Francia, Bardot también se vio envuelta en una polémica al hablar del movimiento Me Too, que denuncia situaciones de acoso y agresiones sexuales por parte de directores y productores a actrices de Hollywood.

En una entrevista con la revista Paris March, la que fuera mito erótico de los años 60 indicó que toda la polémica provocada por los abusos a actrices “ocupa el lugar de los temas importantes sobre los que habría que debatir”.

“Yo nunca he sido víctima de acoso sexual. Y me parecía encantador que me dijeran que era guapa o que tenía un buen culito. Este tipo de piropo es agradable”, señaló.

“Hay muchas actrices que van provocando a los productores para conseguir un papel. Después, para que se hable de ellas, dicen que sufrieron acoso”, aseguró la estrella, que está retirada desde hace años del cine y se dedica a la defensa de los animales. “En realidad, más que beneficiarlas, eso las perjudica”, expresó.

Fuente: Infobae