BTS Deleitó a sus Millones de Fans con su Reciente Concierto Virtual

Un total de ocho eventos, entre conciertos y encuentros con aficionados acontecidos entre 2014 y 2018, se han podido disfrutar a través del canal oficial de YouTube de BANGTANTV en una iniciativa bautizada como BANG BANG CON, anunció hace algunas semanas en un comunicado la discográfica del grupo, Big Hit Entertainment. Con información de EFE.

La retransmisión del primeros show, el pasado 17 de abril, con el BTS LIVE "The Most Beautiful Moment in Life ON STAGE", fue el primer paso de la tercera gira del grupo, seguido por la extensión de la misma. Cabe destacar que no es la primera gira de la agrupación: (2016 BTS LIVE "The Most Beautiful Moment in Life On Stage: EPILOGUE"), su primera gira (BTS 2014 Live Trilogy: Episode II The Red Bullet) y el evento para aficionados BTS 3RD Muster (ARMY.ZIP+).

El BANG BANG CON The Live es un show de pago que ofrece muchas ventajas a sus suscriptores, al disponer de seis ángulos distintos para ver las presentaciones de la banda, con subtítulos en cuatro idiomas y una resolución hasta 1080p y más.

BTS es una de las bandas que se han visto afectadas por la ola de cancelaciones de giras, conciertos y recitales ante la incertidumbre que ha dejado en la industria musical la expansión del coronavirus.