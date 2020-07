Naya Rivera, una ex-actriz de la serie Glee, desapareció misteriosamente mientras navegaba en un bote con su hijo, en Los Angeles, California.

El niño fue encontrado 3 horas después, solo en el bote y no hay rastros de ella. Se teme pueda haber caído en el lago.

La intérprete estadounidense de 33 años, conocida a nivel mundial por su personaje de Santana Lopez en la serie de televisión, había alquilado a primera hora de la tarde de este miércoles una lancha junto a su hijo de cuatro años.

La policía de Ventura, un condado al norte de la ciudad californiana, interrumpió hasta la mañana de este jueves las labores de búsqueda y rescate. La opereción comenzó tras recibir una llamada de emergencia horas después de que alquilara una embarcación de recreo junto a su hijo en el Lago Piru.

The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 9, 2020