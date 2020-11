La actriz venezolana Daniela Alvarado envió este domingo otro sentido mensaje dirigido a su padre, Daniel Alvarado, a través de las redes sociales; cuando se cumplen 4 meses de la muerte del reconocido artista , quien falleció el pasado 8 de julio.

"Hola pa... Bueno bien, para no entrar en detalles, tu sabes. Trabajando, de aquí para allá, con un dolor en el lado izquierdo del cuello que me lleva loca pero bue... ahí voy, entre la cervical y la columna torcía no se que hacer", escribió Daniela en su cuenta de Instagram.

En la misma publicación aprovechó para contar como la habían pasado en su sumpleaños y en el de su madre, la también actriz Carmen Julia Álvarez.

"La pasamos chévere en mi cumpleaños y en el de mami, estuvimos bien distraídas, la gente se encargó de eso, recibimos bastantes regalos y flores. Y las tortas? Uufff... Por mi cumpleaños estuvimos una semanas comiendo tortas. Te habrían encantado", expresó.

A su vez, manifestó sentirse agotada y cansada "emocionalmente hablando", al tiempo que explicó que sigue adelante "porque no me queda de otra, porque tengo que trabajar".

No obstante, indicó que no le "provoca" y que le "gustaría estar en otro sitio y dormir, sólo dormir, llorar y dormir, tomarme unas "vacaciones" por así decirlo, y no tener que hacer tanta cosa y tanta perolata todo el día".

"Cada día que pasa entiendo más que ya no estás"

Casi finalizando la publicación, Alvarado dijo que no se le "ha hecho más fácil o llevadero" y que tampoco se acostumbra a la falta física de su progenitor.

"Más bien siento que se me ha más difícil, es como si con cada día que pasa entiendo más que ya no estás", agregó.

"En fin papito, otro mes más, otro día más escribiéndote, otro día más extrañándote, otro día más sin ti... Te amo papá", escribió para finalizar la publicación.