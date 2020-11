"Cada voto debe contarse": Artistas de Hollywood en contra de Trump exigen el conteo correcto de los votos

"Votamos y usamos nuestras voces. Es tiempo de honrar eso y de asegurarnos de que cuenten cada voto antes de proclamar un ganador", escribió este miércoles en Twitter Mark Ruffalo, uno de los actores de Hollywood más comprometidos con la izquierda estadounidense.

We casted our votes and used our voices, it’s time they honor it, and make sure they #CountEveryVote before calling a winner. pic.twitter.com/c5SdqrSFeY

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) November 4, 2020