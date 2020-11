Cardi B estaba tan estresada por las elecciones en EEUU que se fumó 3 cigarros a la vez (video)

Fuente: Billboard

Cardi B cumplió con su deber el martes (3 de noviembre) y votó, mientras animaba a otros a salir y cumplir también con su deber patriótico. Pero una vez que consiguió su calcomanía y estuvo a salvo en casa, el rapero de "WAP" fue como nosotros: AF estresado. Dando una calada resignada no a uno, ni a dos, sino a tres cigarrillos a la vez acunados en su mano izquierda, la rapera escribió: "Cómo estas elecciones me hicieron ver estos estados ponerse rojos", seguido de cuatro emoji de cara preocupada.

Con lo que parecía ser un abrigo de piel, Cardi compartió la frustración de muchos votantes, que se fueron a la cama sin conocer los resultados de la batalla electoral entre el presidente Trump y el demócrata Joe Biden, que todavía estaba indecisa hasta el miércoles ( 4 de noviembre) mañana.

Más temprano en el día, Cardi compartió su experiencia de votación y alentó a sus seguidores a salir y emitir sus votos en una historia de Instagram sobre cómo se levantó antes del amanecer para ser parte del proceso. "¡Te dije que me levantaría temprano!" dijo en un video con marca de tiempo a las 5:02 am "Hola chicos, voté. Fue fácil. La parte más difícil fue salir del maldito auto".

El video posterior la encontró con dos calcomanías de "Yo voté" en la nariz y dijo: "M-t, ve a votar porque ... no sé, se siente bien después de que votaste. Sientes que simplemente hizo algo. No lo sé. Lo juro, es como una sensación extraña ... " Mientras Cardi estaba haciendo lo suyo, su esposo Offset conducía por Georgia entregar comidas a los votantes esperando en largas filas para emitir sus votos.

Mira el video a continuación.

Level of stress: Cardi B smoking 3 cigarettes at the same time #Elections2020 pic.twitter.com/HDTW64E2jn

— noname (@nonanebitch) November 4, 2020