Carlos Lachmann, el venezolano que se abre paso en la televisión chilena

Carlos Lachmann es un joven venezolano, originario del estado Zulia, quien ha trabajado a pulso, pisando fuerte, para poder encontrar nuevos horizontes en Chile, un país que lo recibió con los brazos abiertos, hace tres años.

Llegó con el propósito de desarrollar su carrera como cantante y a partir de septiembre será el conductor de un programa en televisión abierta que ha generado mucha expectativa en el público de ese país, porque será la tribuna de los venezolanos emprendedores que residen en Chile.

“Estoy muy contento de los frutos de mi trabajo, aunque no ha sido fácil, le he puesto todo mi empeño y hoy me complace decirles que me brindaron la oportunidad de animar un programa en una televisora de aquí de Chile, dirigido a mi comunidad venezolana que se encuentra radicada en este país que gustosamente nos abrió las puertas”, afirmó Lachmann.

“Chilezuela” es el nombre del programa que el talentoso artista conducirá junto a dos compatriotas, el influencer en redes sociales Beto Hernández y la publicista Carolina Sulbarán, a través del canal de televisión abierta LA RED, todos los sábados en horario prime time de 5:30 a 6:30: pm.

El magazine televisivo es un espacio que tenderá la mano a los venezolanos que han emigrado, con el objetivo de orientarlos y que sientan ese calor humano y solidaridad que les permita solucionar dificultades.

Los tres animadores compartirán vivencias, afirmando que se desempeñan en Chile para sumar, contribuir con el desarrollo de esa nación.

“En Chilezuela también nos dedicaremos a dar a conocer las costumbres y tradiciones de Venezuela a modo de intercambio cultural, a la par de satisfacer interrogantes e incertidumbre de mis paisanos, pues abordamos temas migratorios, de salud y asistencia a todo nivel”, apuntó Carlos.

CON LA MÚSICA EN LAS VENAS

El joven intérprete y presentador se destaca por ser multifacético, en tal sentido suma una trayectoria de más de 15 años en el ámbito musical paseándose con éxito por varios ritmos musicales entre los que figuran el pop latino, la gaita y la tamborera.

Experiencia que le ha valido nominaciones en los prestigiosos Premios Pepsi Music, en dos oportunidades en el género Gaita. Y en el año 2019 fue galardonado con el premio el Mara de Oro Internacional, organización que celebra sus ediciones en diferentes países, brindando reconocimiento a primeras figuras del medio artístico.

Formó parte de la agrupación zuliana AUNO, con la cual grabó, compuso y produjo un disco pleno de sabor y fusión de ritmos latinos, que fue lanzado al mercado, junto a dos talentosos cantantes que lo acompañaron en esta valiosa iniciativa, protagonizando presentaciones a nivel nacional.

Ha tenido la oportunidad de realizar dos giras internacionales, compartiendo el escenario junto a grandes humoristas zulianos de la talla de Nando De La Gente y El Guajiro Jairo, recorriendo países como: México, Panamá, Argentina, Chile, Perú y Colombia.

Igualmente, Carlos Lachmann, se ha dado a conocer como cantante de los géneros tamborera y gaitas, autóctonos de su querido estado Zulia, y uno de sus temas más recientes es Cómo No Cantarte para honrar a La Chinita, de quien es devoto con fervor.

A la par de su desempeño como presentador de “Chilezuela” Carlos se encuentra preparando su próximo proyecto musical, que verá luz a inicios del 2022, con el cual incursiona en otros géneros que siempre ha querido producir e interpretar, sin dejar a un lado sus influencias musicales venezolanas y Caribeñas.