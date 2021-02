Luego que su hija Oriana Sabatini dijera su orientaci贸n sexual, la actriz criolla Catherine Fulop no se mordi贸 la lengua para opinar sobre ello y lo hizo para el show Implacables.

Todo el conflicto inici贸 cuando, en su cuenta de Instagram, la actriz y artista de 24 a帽os interactu贸 en un juego con sus seguidores, siendo ella misma quien propuso un verdadero o falso.

En medio del interrogatorio, un fan le pregunt贸: 鈥溌縎os bisexual?鈥, ante la consulta, Sabatini, quien es la pareja del futbolista argentino de la Juventus FC Paulo Dybala, respondi贸:

Horas despu茅s de que la hija de Catherine elimin贸 el post, ya que muchos infirieron que se hab铆a arrepentido de su respuesta, la modelo de 55 a帽os de edad fue interrogada al respecto y esto expres贸:

鈥淓n realidad, creo que no se entendi贸. No es que ella dice que es bisexual porque practica la bisexualidad, que est谩 con Paulo y con una chica. No, ella est谩 enamorada de 茅l no porque sea hombre, sino porque considera que es la mejor persona del mundo con la que podr铆a estar en este momento禄.