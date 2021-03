Chadwick Boseman consigue su primera nominación a los Óscar tras su muerte

El fallecido actor Chadwick Boseman consiguió su primera nominación a los Premios Óscar, donde se perfila como el favorito para ganar la categoría a mejor actor por su interpretación en "Ma Rainey's Black Bottom".

También fueron nominados en este apartado Riz Ahmed ("Sound of Metal"), Anthony Hopkins ("The Father"), Gary Oldman ("Mank") y Steven Yeun ("Minari").

Boseman fue diagnosticado con cáncer de colon en estado III en 2016, que finalmente progresó a un estado IV, una enfermedad que decidió mantener en secreto hasta que su familia anunciara su muerte el pasado 28 de agosto de 2020, a la edad de 43 años.

Durante el tratamiento continuó trabajando y completó la filmación de varias películas, incluidas Marshall (2016), Black Panther (2018), Da 5 Bloods (2020), Ma Rainey's Black Bottom (2020), entre otras.​

Nominaciones a los Premios Óscar ​

Este lunes 15 de marzo se dieron a conocer las nominaciones a los Premios Óscar, donde la cinta "Mank", del cineasta David Fincher, lideró con 10 candidaturas.

Por detrás de esta película de Netflix aparecen media docena de cintas con 6 nominaciones cada una: "The Father", "Judas and the Black Messiah", "Minari", "Sound of Metal", "The Trial of the Chicago 7" y "Nomadland", esta última considerada como la gran favorita en esta temporada de premios en Hollywood.

El Óscar a la mejor película se decidirá entre "Nomadland", "The Trial of the Chicago 7", "The Father", "Judas and the Black Messiah", "Mank", "Minari", "Promising Young Woman" y "Sound of Metal".

Chloé Zhao, la cineasta detrás de "Nomadland", se medirá a Thomas Vinterberg ("Another Round"), David Fincher ("Mank"), Lee Isaac Chung ("Minari") y Emerald Fennell ("Promising Young Woman") por la estatuilla a la mejor dirección.

El premio a la mejor actriz tendrá como aspirantes a Frances McDormand ("Nomadland"), Carey Mulligan ("Promising Young Woman"), Viola Davis ("Ma Rainey's Black Bottom"), Andra Day ("The United States vs. Billie Holiday") y Vanessa Kirby ("Pieces of a Woman").

Por su parte, la cinta chilena "El agente topo", de Maite Alberdi, optará a la estatuilla al mejor documental.

Con información de EFE