Chris Hemsworth se confiesa y resalta que entrenar para interpretar a Thor es similar al de un "atleta profesional"

El portal Dailymail informa que Chris Hemsworth ha dicho que el culturismo es visto como 'vanidad' mientras hablaba de su agotadora rutina de entrenamiento para su papel de Thor en los éxitos de taquilla de Marvel.

El actor australiano, de 37 años, admitió que si engordaba un 'montón de peso poco saludable' o se ponía 'muy delgado para la salud' para un papel, lo llamarían un 'actor serio'.

Chris, quien ha interpretado a Thor en los éxitos de taquilla de Marvel desde 2011 y actualmente está filmando Thor: Love and Thunder, comparó su entrenamiento con el de un 'atleta profesional'.

Le dijo a The Telegraph: 'Hay una estética que requiere el papel. El culturismo se ve como una vanidad, mientras que si subo un montón de peso poco saludable o me pongo muy delgado para un papel, probablemente me llamarán actor serio".

“La formación a lo largo de 10 años haciéndolo es un trabajo de tiempo completo. Eso y luego un día de rodaje de 12 horas, es una verdadera rutina. También es increíblemente gratificante, hay que verlo como un atleta profesional".

Chris también admitió que después de años de "sobreentrenamiento", actualmente es el "más apto" y el "más fuerte" que jamás haya tenido debido a que pasó más tiempo en casa durante la pandemia.

El actor vive en Byron Bay, Australia, con su esposa modelo Elsa Pataky y sus tres hijos, la hija India Rose, de ocho, y los gemelos Sasha y Tristan, de siete.

Chris dijo: "Este es probablemente el más en forma y más fuerte que he estado antes de todos los Thors. Tener este tiempo en casa significó que exploré diferentes métodos, para ver cómo puedo manipular mi cuerpo con la cantidad justa de ejercicios de levantamiento de pesas y culturismo".

El actor admitió que suele estar "bastante rígido y dolorido " por las mañanas debido a su entrenamiento, por lo que usa un congelador en el pecho para relajar sus músculos.

En otra parte durante la charla, Chris admitió que después de interpretar a Thor durante diez años, quiere probar nuevos proyectos que 'no le resultan familiares'.

El actor recientemente se ha estado fortaleciendo para interpretar al ícono de la WWE Hulk Hogan en una película biográfica muy esperada.

Chris dijo que decide sus futuros trabajos según su ubicación y que ha disfrutado de "estar castigado" en su casa con su familia durante la pandemia.

El actor ha estado trabajando en la nueva película de Marvel Thor: Love and Thunder en Sydney y también se rumorea que producirá la próxima película de Elsa, Interceptor.

Chris es conocido por tener un estricto régimen de ejercicio, lo que le ayuda a mantener su físico de superhéroe.

En una entrevista con Australian Men's Health el mes pasado, dijo que su 'cuerpo se apaga' cuando no hace ejercicio.

"Simplemente no me siento bien. Me gusta por un par de días, luego todo empieza a doler", confesó.

"Me duele y hay inflamación, mi espalda está rígida. Soy muy consciente de que para poder vivir más saludable y feliz, tengo que seguir moviéndome".

También enfatizó la importancia de desarrollar un régimen de ejercicios que lo mantenga motivado.

'Hago muchas cosas diferentes. Tienes que ser un explorador en el mundo del fitness y el ejercicio y estar constantemente en busca de algo nuevo'', dijo.

Chris solicita la ayuda del entrenador personal Luke Zocchi, quien somete al padre de tres hijos a dos métodos de entrenamiento, HIIT y HIRT.

HIIT significa entrenamiento en intervalos de alta intensidad, que implica ráfagas cortas de ejercicios intensos para quemar grasa.

Mientras tanto, HIRT significa entrenamiento de resistencia de alta intensidad e implica ejercicios de fortalecimiento para desarrollar músculo.

La producción australiana de Thor: Love and Thunder fue posible gracias a un incentivo de ubicación de $ 24 millones de los gobiernos de Nueva Gales del Sur y Australia.

La cuarta película de la franquicia de Thor está protagonizada por Chris como el superhéroe titular que empuña un martillo, Tessa Thompson como Valkyrie, Natalie Portman como Jane Foster, Chris Pratt como Star-Lord y Christian Bale como Gorr the God Butcher.

Está siendo dirigida por la cineasta ganadora del Oscar Taika Waititi, quien también dirigió Thor: Ragnarok, la tercera película de la serie.

Thor: Love and Thunder ve al personaje de Portman, la astrofísica Jane Foster, tomar el manto de Thor después de transformarse en una versión femenina del dios nórdico.

La actriz apareció en Thor de 2011 y en la secuela de 2013 Thor: The Dark World, pero se saltó Thor: Ragnarok de 2017.

Thor: Love and Thunder está programado para su lanzamiento el 6 de mayo de 2022. Fuente: Dailymail.