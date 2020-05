Chromatica: Estas Son las Reacciones de los Fanáticos de Lady Gaga

La última producción discográfica de la cantante estadounidense Lady Gaga, se estrenó el día 18 de mayo. Como era de esperarse Chromatica fue un éxito. Los fanáticos de Lady Gaga, esperaron más de 4 años por el nuevo disco de la artista ganadora del Óscar.

Chromatica se vio envuelto en varios escándalos debido a una serie de filtraciones que ocurrieron a lo largo del año. Desde canciones, hasta las fotos oficiales llegaron al Internet antes del tiempo que estaban previstos.

Incluso, se sospecha que el retraso en la salida de Chromatica en su fecha original, se debió a estas múltiples filtraciones de contenido.

Chromatica cuenta con hits que han llegado al número 1 en varios de los tops mundiales, como lo es "Rain on Me" con Ariana Grande. Este sencillo también tuvo una gran acogida por parte de los seguidores de ambas cantantes, y por la crítica musical.

También, Chromatica cuenta con la participación del grupo de Kpop BLACKPINK en el sencillo "Sour Candy", que muchos la describen como la mejor canción de todo el ok.

Estas son algunas de las reacciones más autenticas que tuvieron los fanáticos de Lady Gaga después del estreno de Chromatica, y escuchar todas sus canciones.

Como me ven en la videollamada del trabajo / como realmente estoy por dentro mientras escucho #Chromatica pic.twitter.com/FcCBC6GfqP

Enigma got me like #chromatica pic.twitter.com/HIZGsDAI6M

— Rubén C (@rubencarrito) May 29, 2020