Cirugía, enfermedad y escándalo: La realidad que atraviesa Charlene de Mónaco

La princesa Charlene de Mónaco está muy ansiosa por volver con su familia, tras someterse a una delicada operación otorrinolaringológica.

Aunque se desconoce la fecha en que recibirá el alta, su esposo, el príncipe Alberto, se mostró muy optimista con su recuperación.

En una entrevista para People el mandatario aseguró que confiaba en que su regreso sería el mismo mes y no a finales de octubre. Sin embargo, mencionó que "dependerá de lo que digan sus médicos".

"Ella dijo en broma que está lista para ser polizón en un barco para regresar a Europa", mencionó.

¿QUÉ LE SUCEDE A CHARLENE?

La consorte de Mónaco debe permanecer en Sudáfrica hasta sanar completamente de la grave infección que padece en el oído, nariz y garganta.

En tal sentido, los especialistas le recomendaron abstenerse de viajar en avión debido a la fuerte presión.

Alberto acompañó a su esposa en su percance y se reunió con el cirujano para reevaluar "cómo van las cosas".

De acuerdo con Hola!, Charlene se mostró muy contenta por pasar tiempo con sus hijos y afirmó que espera pronto recobrar su salud.

"Mis conversaciones diarias con Alberto y los niños me ayudan mucho a mantener el ánimo, pero echo de menos estar con ellos (...) son el principal pilar de mi vida y mi fuerza", expresó.

EL LADO OSCURO DE LA PRINCESA

Aunque las atenciones se han puesto sobre el estado de Charlene, la princesa no está exenta de los escándalos mediáticos.

Recientemente, salió a la luz una entrevista de Nicole Coste, el antiguo amor del príncipe Alberto, con quien procreó además un hijo ilegítimo.

La madre de Albert Eric Stéphane Coste arremetió duramente contra la consorte, a quien acusó de excluir al chico de la familia.

Aunque aseguró que su padre siempre ha estado al pendiente de su crianza, Nicole dejó entrever un ademán de rechazo por parte de la sudafricana.

"He vivido cosas que me han alertado e impactado", inició Coste, quien mencionó que la princesa aprovechó su ausencia para instalar a su hijo "en el ala de los empleados. Como madre, no encuentro palabras para describir este comportamiento".