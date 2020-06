CLARO Y RASPADO - Así Respondió Daniela Alvarado a las Críticas

La venezolana Daniela Alvarado respondió a las críticas que recibió en sus redes sociales luego de dar su apoyo a las protestas en contra del racismo en Estados Unidos. A través de su cuenta de Instagram, publicó un video donde se las cantó, claro y raspado, a quienes le hablaron negativamente de cómo se refirió a las mujeres que le criaron de pequeña.

"Yo no tengo nada que aclarar, lo estoy haciendo porque, creo que se ofende a personas que formaron, y siguen formando parte de mi vida (...). Pongo un post de las mujeres negras en mi vida, que son muchas. Pero hago referencia a aquellas que cuidaron mi, que me criaron, que me enseñaron a leer, me bañaron, me dieron de comer".