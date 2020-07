El exvocalista Chester Bennington, cantante de la agrupación Linkin Park, fue hallado sin vida en su casa, justo en el cumpleaños de su amigo, Chris Cornell, quien también apareció muerto.

Este lunes 20 de julio se cumplen tres años del trágico adiós del vocalista de la banda de rock estadounidense Linkin Park. El mundo del rock se hace eco de este día por el suicidio -por ahorcamiento- de el artista.

Bennington, nacido en Phoenix, también estuvo en otras bandas como Dead By Sunrise, Grey Daze o Stone Temple Pilots. La muerte de Chester coincidió con el cumpleaños de otra luminaria del rock norteamericano, Chris Cornell, quien se había quitado la vida meses previos a Chester.

Chester Bennington y Linkin Park, marcaron una era a inicios del siglo XXI

Para muchos millenials, Chester y sus profundas canciones fueron la bandera de su adolescencia. Los ataques de depresión que le tocó vivir al cantante, le hicieron quitarse la vida tal día como hoy.

Estuvo casado con Talindan Bennington y dejó seis hijos, algunos fruto de su pasado matrimonio con Samantha Bennington. Horas antes de practicarse el suicidio, el video Talking To My Self, de Linkin Park, fue publicado en redes sociales.

La banda, en su cuenta oficial en redes sociales, recuerda a quien fuese su voz y pieza fundamental de sus éxitos obtenidos.