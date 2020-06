¡COMO TODA UNA PRO! Shakira canta, baila... Y es, ahora, Skater

View this post on Instagram

WE HAVE BIG NEWS! Shak is teaming up with Black Eyed Peas for a brand new song, GIRL LIKE ME. The track is out on June 19th and will feature on the new @bep album, #BEPTranslation 🔥 ShakHQ⁣ ⁣ TENEMOS MUY BUENAS NOTICIAS! Shak se une a los Black Eyed Peas en una nueva canción, GIRL LIKE ME que estará disponible el próximo 19 de junio. La canción formará parte del nuevo álbum de los @bep, #BEPTranslation 🔥 ShakHQ