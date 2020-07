Cada primero de julio se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Reggae, el estilo musical proveniente de la isla caribeña de Jamaica, y que se convirtió en un género universal por la capacidad de este ritmo de motivar a quien lo escuche.

Al escuchar Reggae, se recuerda al famoso Bob Marley, quien lo popularizó con sus éxitos musicales, sin embargo, estos tonos alegres no son atribuidos solo a ese icónico artistas, sino también a otros como: Prince Buster; Desmond Deckker; Jackie Mitto; Dennis Brown; entre otros.

El Día Internacional del Reggae comenzó en 1994, como un acontecimiento cultural de Jamaica, donde diferentes estaciones de radio sintonizaron y crearon especiales acerca del tema y se hiciera difusión de las ramificaciones de este: el Ska; el Mento; el Dub; Dancehall y Rocksteady.

La celebración no permaneció en la isla caribeña, sino que se extendió a otras regiones del mundo, para incrementar la inspiración del género musical. Llegando a ser reconocida por la UNESCO, como patrimonio Inmaterial de la Humanidad, el 29 de noviembre de 2018.

Primeros inicios del Reggae

Comenzó con el Ska y el Rocksteady, apareciendo por primera vez en los años 60. Aparte de Bob Marley, quien lo popularizó, están otras agrupaciones y personajes como The Pioneers con su tema "Long Shot Bus Me Bet", que en 1967, se consideró como una de las grabaciones iniciales del Reggae.

Ya para el año 1968, se lanzaron los primeros discos del género naciente debutando con The Beltones y su canción "No More Heartaches", y por supuesto, Larry Marshall con "Nanny Goat".

En Estados Unidos se estrenó la película "The Harder The Come", protagonizada por Jimmy Cliff, y que impactó en el público. Después, el sonido de "I Shot The Sheriff", de Bob Marley fue editado por el cantante Eric Clapton llevándolo a ser la tendencia de 1974.

Otras bandas que popularizaron el género del Reggae entre los 70' y 80' fueron Aswad; Musical Youth; steel Pulse y UB40.