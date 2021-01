Nuevamente el cantante de rancheras Vicente Fernández es criticado en las redes sociales por manosear a una de sus fans.

No es la primera vez que sucede un acto tan bajo como este, anteriormente un audiovisual difundido en TikTok evidenció como le tocó el seno a una seguidora, mientras se tomaban una fotografía. La joven en declaraciones posteriores, admitió sentirse apenada por el hecho.

En un video que, salió a la luz hace poco, captaron el penoso momento, mientras la estrella se tomaba una fotografía con su admiradora. Lo peor del caso, es que la chica estuvo acompañada con su pareja, quien se percató de lo sucedido.

Claramente en el material se ve cuando Vicente Fernández subió suavemente su mano para tocar las partes de la joven. Las reacciones del caso no se hicieron esperar, y comenzaron a llover comentarios y criticas a la celebridad.

“Y bien que mueve los dedos para tocar”; “Esa ya es maña que le amarren las manos”, entre otros miles se dieron a conocer en las plataformas digitales.

Sin embargo, ante las intensas críticas, Vicente Fernández Jr. salió en defensa de su padre en una rueda de prensa y se declaró a sí mismo como feminista.

“Como personas y como damas tienen toda la razón, no solo la población de Jalisco, la población de todo el mundo, soy feminista y siempre nos han enseñado a respetar, tanto mi madre como mi padre, a una dama, porque mi madre me enseñó a tratar a las mujeres como princesas”, comentó el hijo mayor de “Chente”.

Asimismo, justificó la acción de su padre argumentando que a pesar de lo evidente su carrera artística tiene mayor trascendencia.

“Agarran como punta de iceberg, y no se fijan en toda la trascendencia de 50 años de trabajo. No se necesita publicitar qué tanto ha ayudado a la gente mi papá, de que tiene más de 35 años el rancho con trabajadores al servicio claro, que la plantilla es parte de nuestra familia y desgraciadamente esas formas de ver las cosas no las toman en cuenta. Pero no importa, mi padre es mi padre”, dijo.