CONFIRMADO: Madre de actor Matthew Mindler reveló la causa de su muerte

A pocos días de ser hallado muerto bajo extrañas circunstancias, la madre del actor Matthew Mindler reveló la causa de su deceso.

En una entrevista exclusiva para TMZ, Mónica Mindler admitió que su hijo se quitó la vida, luego de luchar por varios años con "ansiedad paralizante".

Aunque no reveló los detalles de su fallecimiento, la mujer señaló que el intérprete parecía disfrutar de su primera semana en la universidad.

"Estaba emocionado por comenzar en el club de informática, e incluso tenía programada una entrevista de trabajo", sostuvo.

Asimismo, la mamá de Matthew comentó que el joven se mantuvo en contacto con ella en los primeros días, hasta el martes 24 de agosto, día en que supuestamente desapareció.

La mujer aprovechó para expresar su gratitud con la comunidad local y el campus universitario: "Agradecemos el apoyo, la preocupación y la efusión de oraciones de los estudiantes, la universidad y la comunidad. Mi corazón está destrozado y mi mente aún no puede sondear esta realidad", exclamó.

MATTHEW MINDLER: LOS DETALLES

Matthew Mindler de 19 años, fue encontrado muerto a pocos metros de la universidad donde estudiaba, tres días después de ser reportado como desaparecido.

La policía reportó que la estrella de Nuestro Estúpido Hermano fue visto por última vez el 24 de agosto, cuando abandonó su dormitorio.

Por el momento, las autoridades mencionaron que aún quedan pendientes los resultados de su examen toxicológico.

LEA TAMBIÉN: Familiares de Mercedes Morr revelaron nuevos detalles del homicidio

Antes de su retiro de la actuación, el actor fue conocido por su trabajo en producciones como s the World Turns, Last Week Tonight With John Oliver, Chad: An American Boy, y en 2011, la comedia Our Idiot Brother, donde interpretó al hijo de Steve Coogan y Emily Mortimer.