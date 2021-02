Conoce los documentales venezolanos que batieron récords en los Emmy Awards 2020

Táchiraa Noticias señaló que, el pasado 12 de diciembre se llevaron a cabo los Emmy Regional Suncoast Awards 2020, donde 4 venezolanos marcaron la pauta con premios por documentales que trascendieron y acabaron ganando diferentes premios de la Academia.

Kristy Espinoza y Yulma García alcanzaron el Emmy con estos documentales

Este dúo de mujeres fueron reconocidas por los documentales “Hay que Intentarlo“, “Mi Hermana” y el cuento infantil “El Príncipe de los Juegos“. Apenas el 16 de enero recibieron las estatuillas con las que fueron galardonadas por su trabajo.

Sin embargo, el éxito para las venezolanas no acabó ahí, luego que fueron seleccionadas para el American Documentary and Animation Film Festival and Film Fund, un festival avalado por la Academia de los Óscar. En ese sentido García expresó sentirse contenta ante la posibilidad de seguir creciendo en el área que tanto ama.

“Mensualmente hacen un resumen de las selecciones para los festivales y siempre habíamos soñado con este momento. Todos los festivales son importantes. Pero estar seleccionadas para uno que es avalado por la Academia de los Óscar nos hace subir a un mayor rango. Pase lo que pase, ya siento que estamos subiendo escalones y lo más importante es persistir para llegar a la meta.

Destacaron que no es fácil ganarse un Emmy o cualquier otro premio de la industria del cine y la televisión, porque son muchos filtros los que deben pasar. “Todo es perseverancia, constancia. Todo es ensayo y error”.

Por otro lado, a través de su empresa, Billonaires Group, tanto Kristy como Yulma buscan desarrollar nuevos contenidos y continuar el crecimiento de sus proyectos. Del mismo modo tiene la intención de abrirles las puertas a otros creadores audiovisuales que también busquen el crecimiento profesional que ellas han obtenido en los últimos años.

Luis Olavarrieta

En el mismo evento, el periodista venezolano Luis Olavarrieta logró un reconocimiento con su documental “Periodismo en Dictadura“, como mejor documental. El mismo fue dirigido por Jorge Antonio González, Nelson Bustamante y producido por Picante Films, Black Hole Enterprises, Trinitus Productions y 360 Media.

Nueve documentales participaron en la categoría en la que la producción veneozolana estaba nominada como documental del año por mejor edición, mejor dirección y mejor guion original, es decir, en cuatro categorías en total.

Elaine Minionis

“Uncanny: The Dolls of Mariana Monteagudo“ fue el documental que también recibió una estatuilla del Emmy Regional Suncoast Awards. El material audiovisual fue dirigido, grabado y editado por Elaine Minionis; una venezolana que estudió Literatura en la Universidad Católica Andrés Bello y Cine Documental en la New York Film Academy.

A inicios de este año, el film fue ganador del festival de PBS South Florida The Film-maker Project. Ahí obtuvo el premio mayor con la distribución por PBS y transmisión televisiva a nivel local y nacional en Estados Unidos.

Además, el documental ha ganado elevados títulos como Best Documentary 2019 por el Miami Independent Film Festival; selección oficial del renombrado Fort Lauderdale International Film Festival y del Female Eye Film Festival en Toronto, entre muchos otros.

Fuente: Táchira Noticias