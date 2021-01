Conozca la indecorosa propuesta que Daniella Chávez hizo a sus fans en Instagram

Debate destacó que, Daniella Chávez de 35 años de edad no se anda con juegos y deja en claro que no le teme al éxito es por eso que lanzó una publicación con una blusa talla chica tan pequeña, que estuvo a punto de sufrir un incidente, el cual muchos de sus fans deseaban, pero no pasó a mayores, pues la mujer originaria de Chile es muy lista cuando se trata de ser seductora.

Resulta que Daniella Chávez quiso interactuar con sus fans a quienes les preguntó que emoji de Instagram, describen a la modelo, pero como era de esperarse la rubia les comentó que a los más creativos les mandaría un mensaje en privado, lo que ocasionó un debate entre sus millones de seguidores quienes trataron de ser los más ingeniosos posibles, pues aunque se podrían quedar sin el mensaje privado de la también influencer ellos quisieron ser sinceros.

Qué emoji me describe? Los más creativos enviaré mensaje por privado, les escribió Daniella Chávez a sus fans en la foto que alcanzó más de 118 mil likes, además de varias reacciones las cuales no cumplieron de todo con las instrucciones que puso la chilena quien actualmente se fue a vivir a la ciudad de Miami, donde hará nuevas sorpresas.

Pero muchos de ellos lejos de ponerle un emoji le hicieron saber a la modelo que es una de las mujeres más bellas de las redes sociales y que no podían compararla con nada dejando en claro que el juego de la famosa no les interesaba del todo, pues con ver sus fotos en Instagram hacen que Daniella Chávez quiera seguir creando contenido.

"Preciosa esa foto, irradia todo lo que eres, te adoro por muchos éxitos más", "Te lo mereces todo dani ok tú eres grande y ay mucha gente que te aprecia muchísimo y un servidor que también te aprecio mucho ok besos labios de rosa tú siempre serás preciosa ok besos chao", le escribieron algunos fans a Daniella Chávez quienes prefirieron decirle lo bella que es.

Regresando con la actual estancia de Daniella Chávez desde hace unas semanas se fue a la ciudad de Miami con un propósito muy especial y se trata para crecer en su only fans, pues la modelo se percató de que varios de sus fans son de la acalorada playa decidió marcharse a ese lugar donde la hemos visto publicar algunas fotos en traje de baño donde causa tremenda sensación.

Aunque Daniella Chávez es una mujer muy trabajadora muchos de sus fans le han mandado regalos pues admiran demasiado su trabajo, aunque varias marcas se han encargado de hacer lo mismo, pero con un propósito laboral y es que desean que Daniella Chávez les dé publicidad, debido a que saben del alcance que tiene la famosa en las redes sociales.

Daniella Chávez está tan emocionada con su nuevo hogar que presume cada rincón en sus redes sociales desde la sala hasta su cocina, la rubia se siente muy feliz por todo lo que ha logrado gracias al aspecto de muñeca que se carga, es por eso que no quiere defraudar a Miami, donde según ella la veremos durante mucho más tiempo.

Cabe mencionar que Daniella Chávez ya encontró a nuevas amigas en Miami, pues en su video anterior reveló que ellas la han estado ayudando a remodelar su hogar, aunque no dudamos de que pronto las presente de manera más formal, ya sea en redes sociales o por medio de su only fans el cual tiene un éxito total.

Fuente: DEBATE