El actor británico Daniel Radcliffe afirmó este martes que espera que los comentarios de la escritora JK Rowling sobre identidad de género, considerados por algunos transfóbicos, no "contaminen" la saga de Harry Potter a ojos de sus seguidores.

El actor hizo estas declaraciones en un comunicado publicado en la página web de The Trevor Project, una organización de prevención del suicidio dentro de la comunidad LGBT, después de que Rowling comentara este fin de semana en Twitter que solo las mujeres menstrúan, lo que indignó a grupos que consideran esa perspectiva discriminatoria.

If sex isn’t real, there’s no same-sex attraction. If sex isn’t real, the lived reality of women globally is erased. I know and love trans people, but erasing the concept of sex removes the ability of many to meaningfully discuss their lives. It isn’t hate to speak the truth.

— J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020