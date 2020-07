View this post on Instagram

Mi papá olía a madera, almendras, siempre dulce, siempre cercano. Abrazar a mi papá era completamente pacífico, como comer pan dulce una tarde, o simplemente como ver un atardecer, como comerse un helado de vainilla con chocolate y sentir que no había más nada, sólo ese momento y yo. Me besaba y me decia: ¿Como estás hija? ¿Como te sientes? ¿Que has hecho? ¿Como están tus cosas? Y la verdad es que no había necesidad de responder, mi papá ya sabía como me sentía, que había hecho y como andaban mis cosas. Mi papá me olía incluso a la distancia, no sé si a madera o almendras, sólo sé que lo hacía. Hoy me acuesto a dormir y ese olor viene a mi corriendo para abrazarme, para decirme que sigue allí, como un atardecer, como comer helado de vainilla con chocolate... Extraño tanto tus abrazos papá... Te amo #CosasQueEscribo