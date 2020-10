Se molestó, los que se pasan de vivos enfadaron a Daniela Alvarado

View this post on Instagram

Esto es para todos, emprendedores, artistas, pero sobre todo para aquellos que muchas veces se la pasan de vivos de parte y parte. No hay que hacernos da帽o porque todos estamos trabajando y echando pa'lante. He escuchado historias de muchos "artistas" que quieren que les regalen todo y eso no es as铆, pero tambi茅n hay unos emprendedores que por hacer un regalo nos revientan el tel茅fono diciendo: 驴Cuando me vas a mencionar? Oye Daniela, no te olvide de mi! Y eso no es as铆, no es educado y entonces no fue un regalo sino un intercambio publicitario. Aprendamos a comunicarnos y as铆 no habr谩 confusi贸n! Los quiero