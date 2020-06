Daniela Alvarado se Sumó a la Causa #BlackLiveMatter

View this post on Instagram

Mi mamá siempre estuvo allí, pero mientras ella trabajaba fui bendecida con mujeres increíbles, y todas fueron negras o morenas. Primero llegó mi negra hermosa (Juana) que hasta el sol de hoy nos acompaña, luego llegó una guajira de cabellos negrisimos y piel morena a velar mi sueño (Regina), @marthacaliche también de piel morena me enseñó de disciplina y hasta inglés, y para rematar también estuvieron Flor y @anadgonzalez11 ( hermanas guajiras) que se encargaron durante años de ayudar a mi mamá. Nunca entenderé cómo el color de la piel de alguien puede hacer sentir amenazado a otro. Nada me hacía más feliz que Juana me meciera, que Regina me peinara, que Martha me regañara, escuchar los cuentos maravillosos de Flor sobre La Guajira y que Ana se terminará convirtiendo en mi mano derecha y amiga. Que triste ver como la gente muere por el color de su piel, por política, o por su condición sexual o religiosa en todas partes del mundo. A veces quiero tener esperanza en la humanidad, pero cuando veo acciones como éstas, entiendo porque Dios muchas veces está molesto con nosotros, no es que él quiera hijos perfectos, no. Sólo nos pide que sigamos su palabra y no lo estamos haciendo...