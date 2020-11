Daniela Alvarado y lo que ha hecho para no perder su cirugía

"Las mujeres sufrimos de ansiedad por muchas cosas, y muchos detalles, entonces yo siento que me quiero comer el mundo".

Luego de un cambio est√©tico y saludable en su anatom√≠a, Daniela Alvarado habl√≥ sobre los esfuerzos hechos despu√©s de practicarse una cirug√≠a bari√°trica hace a√Īo y medio. Esta intervenci√≥n quir√ļrgica le hizo perder unos cuantos kilos.

Relató Daniela que el paso a paso que debió cumplir al pie de la letra para evitar perderla, le hizo esforzarse al máximo sobre todo en la adaptación a su nuevo sistema digestivo:

"Hace a√Īo y medio me hice una manga. Despu√©s que pasa el primer a√Īo del nacimiento, uno empez√≥ con poquitas cositas, como l√≠quidos en pocas cantidades, uno es como un beb√©. Ya despu√©s del a√Īo y medio, uno empieza a sentirse como el de antes, uno empieza a sentir hambre con furia y con premeditaci√≥n y alevos√≠a, yo dec√≠a, esto no lo voy a volver a sentir".

La hija del fallecido actor y cantante Daniel Alvarado, dijo que, "los emprendedores no me colaboran". Por temas de salud, "tengo que controlar mis niveles de az√ļcar porque una de las razones por las que me oper√© fue por el tema del hiperinsulinismo".

La propia artista admiti√≥ que "Yo dej√© de fumar, yo dej√© de beber pero mi debilidad es el dulce. Uno quiere comer cada dos horas". En otro orden de ideas, se atrevi√≥ a darle un consejo a quienes a√ļn no han dado el paso al frente en un tema que afecta a la salud de muchas personas: "La idea es no perder la operaci√≥n. √önanse a m√≠ y no perdamos la operaci√≥n".