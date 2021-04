David Beckham protagonizará serie en Disney+

David Beckham se convertirá próximamente en la cara principal de una superproducción original de Disney Plus, esta vez protagonizando una serie que se basará en las experiencias de un pequeño equipo de fútbol.

David Beckham en la trama

La información la dio a conocer la gigante del streaming por medio de un comunicado difundido este martes. En la producción audiovisual, Beckham participará como mentor de un equipo de fútbol.

Estando al frente del equipo, Beckham se encargará de llevar a los jóvenes, al entrenador y sus familias al límite de sus capacidades. Su papel será desafiarles a superar cada uno de los retos a los que se enfrentarán en cada capítulo.

Sin mayores detalles

La plataforma de streaming no dio mayores detalles de cómo se desarrollará la serie. Aún no hay información sobre cuándo comenzarán las grabaciones, y tampoco se sabe cuántos capítulos serán necesarios para desarrollar la trama.

La serie que tiene por nombre “Save our quad”, grabará escenas en los campos de fútbol del este de Londres, donde Beckham comenzó su formación en el deporte rey.

Un gigante del fútbol en la gran pantalla

No es la primera vez que David Beckham aparece en alguna producción audiovisual. Su primera participación de este estilo fue en la película Goal! De 2005, en la que tuvo pequeños cameos.

Posteriormente participó en las dos secuelas que le sucedieron a la estrenada en 2005, Goal! 2: Living the dream… de 2007 y Goal! 3: Taking on the World de 2009. También tuvo una interesante participación en King Arthur: Legend of the Sword.