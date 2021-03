El cantante español David Bisbal envió un emotivo mensaje en las redes sociales lamentando la sorpresiva y trágica muerte de su colega Álex Casademunt. Fueron compañeros y competidores en la primera edición del concurso Operación Triunfo. Evento que dio a conocer a ambos en la escena musical.

Bisbal dijo que la noticia le dejó un sentimiento helado: «Esta madrugada me desperté para atender, como muchas noches, a mi hija pequeña y he leído una noticia que me ha helado el corazón. Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad».

Álex Casademunt, de 39 años, falleció la madrugada de este miércoles como consecuencia de un accidente en moto en la localidad de Mataró, Barcelona, lugar donde residía.

Además de Bisbal, Casademunt conoció en el concurso Operación Triunfo a colegas como David Bustamante, Natalia Rodríguez y Chenoa.