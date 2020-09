DE VUELTA A CASA, 13 AÑOS DESPUÉS #RCTV⁣

Sus rostros no son ajenos. Por años, protagonizaron las principales producciones de RCTV. En la última década, antes del cierre, fueron el soporte interpretativo de un sinfín de noveles talentos que iniciaban sus carreras. Ellas son actrices de oficio. Las primeras figuras de la televisión venezolana .⁣Por esos pasillos, todas dieron sus primeros pasos profesionales. Desde adolescentes, se formaron con disciplina, pero sobre todo entendieron que el talento no es suficiente sin preparación. Ya de adultas tenían al público metido en el bolsillo.⁣Paradójicamente, sus grandes éxitos no se dieron en el canal que las vio nacer. En el año 1984, Amanda Gutiérrez estelarizó ‘La Dueña’. Novela que fue transmitida por VTV. Hasta ahora, es considerada como una de las joyas de la pantalla criolla.⁣Mientras que Julie Restifo realizó villanas memorables para la extinta productora ‘Marte TV’. Hilda Abrahamz, en los años 90, se convirtió en un emblema para Venevision cuando interpretó a la reina de la selva en ‘Kaina’. ⁣La más joven del grupo, Dora Mazzone, llegó a Quinta Crespo directamente del teatro para la telenovela ‘Por estas calles’.⁣A los años, todas se encontraron en RCTV . Fueron el tren delantero de cada historia transmitida en horario estelar. ⁣Sus interpretaciones, siempre destacadas, eran requeridas por la audiencia. Verlas a través del monitor era garantía de disfrutar una buena escena. ⁣Para muchos son las divas de una televisión que no volverá, para otros la gran referencia que existe y que debemos emular. Alejadas de las cámaras su mayor anhelo es volver a un estudio de televisión.⁣Hace dos días, los cinco quisimos visitar nuevamente el canal. Amablemente un pequeño equipo nos esperaba para el recorrido. Por donde pasábamos, nos iban encendiendo las luces. Cada esquina un recuerdo.⁣“Nos quitaron parte de nuestra vida”, dice nostálgica Amanda. “Pero jamás parte de nuestra historia” responde Hilda. “Fuimos muy felices en estos pasillos”, complementa Julie. A lo que Dora concluye: “¡Qué grande volver a casa!, 13 años después”.