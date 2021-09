¡Derrochando amor! El emotivo mensaje de Tom Holland a Zendaya por su cumpleaños

En medio del furor por Spiderman, el actor Tom Holland encendió las redes tras dedicar una emotiva felicitación a Zendaya.

A través de su cuenta de Instagram, Holland publicó una imagen en la que aparece junto a la actriz utilizando el traje arácnido.

"Mi MJ, que tengas el cumpleaños más feliz. Dame una llamada cuando estés arriba xxx", escribió.

La intérprete no dudó en responder a la dedicatoria con un "te estoy llamado ahora", un comentario que recibió más de 30 mil reacciones.

"Qué hermosos", "Lo acaban de confirmar", "Qué sean muy felices", "Tom y Zendaya lucen fabulosos", fueron parte de los comentarios que recibió la imagen.

Nose si quiero ser Tom Holland para estar con Zendaya o Zendaya pra estar con Tom Holland 🤩 pic.twitter.com/6Oe5gqOQc7 — ~ ℭ𝔞𝔪𝔦𝔩𝔩𝔢 ~ (@bubuliiina) September 1, 2021

tom holland calling zendaya “MY MJ” just made my whooole weeek 🤍 — Mira 🧚🏻‍♀️ (@elmiratb_) September 1, 2021

Aunque ninguno de los actores ha confirmado públicamente su romance, todo apunta a que ambos comparten algo más que una simple amistad.

¿ESTÁN JUNTOS?

De acuerdo con Infobae, a comienzos de julio, la pareja de artistas fue capturada besándose en el interior de un vehículo.

Se comentó que las fotografías se hicieron tras la visita de Tom y Zendaya a la madre de la actriz, quien reside en Silver Lake, Los Ángeles.

Desde entonces, muchos esperan que la historia de amor que comparten en la saga de Marvel trascienda más allá de la gran pantalla.

Holland y Zendaya se conocieron en Spider-Man: Homecoming, y compartieron créditos en Spider-Man: Lejos de casa. No obstante, la atracción habría surgido en la filmación de la tercera película: "Spider-Man: No Way Home".