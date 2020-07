Las autoridades de California, en los Estados Unidos dan por fallecida a la actriz Naya Rivera, de la famosa serie de televisi├│n "Glee". Los comentarios son dados por la oficina del Sheriff del condado de Ventura, 24 horas despu├ęs de que se iniciaran las labores de b├║squeda y rescate, sin resultados esperanzadores.

This is the security camera footage from the Lake Piru boat launch when Naya Rivera and her son rented a pontoon boat on Lake Piru. https://t.co/osWoDTdwle

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 10, 2020