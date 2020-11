"Ahora no puedo hablar -dice Scooter a la rana Kermit- estoy muy ocupado, tengo que subir los Muppets ahora, la fecha de vencimiento es hoy".

Disney + estrena "The Muppets Now" sorteando toda clase de obstáculos, distracciones y complicaciones que la pandemia ha generado. La pandilla de Los Muppets superan cuanta cosa tengan en su camino.

Por ello, el primero de los seis episodios de treinta minutos de que consta la ficción (que se irán emitiendo cada viernes), muestra con pinceladas lo que está por llegar y que va desde múltiples parodias, como las entrevistas por Zoom, hasta juegos, pasando por programas de cocina o blogs de influencers. Así, los Muppets llegan con una versión actualizada y moderna de los propios "Muppets".

"Muppets Now" -creada por Kirk Thatcher sobre la original de Jim Henson que llegó a España con el nombre de Los Teleñecos- contará con la cerdita Piggy convertida en toda una gurú con su nuevo blog, "Consejos acertados con la señorita Piggy", y de nuevo, personajes famosos charlarán con las marionetas, esta vez sobre el mundillo del espectáculo en "La Muppentrevista".

Asimismo, en la primera serie de The Muppets Studio para la compañía del ratón se descubrirá cómo el doctor Bunsen Honeydew y su ayudante, Beaker, sacan la ciencia a la calle en "La prueba práctica del Laboratorio de Los Muppets".

O cómo Pepe, el rey gamba, se convierte en el director del improvisado "El ¡increíble! concurso de Pepe", mientras Walter, un fan de Los Muppets, aprende sobre un oscuro hobby. Como todo "late night" cuenta con diferentes estrellas invitadas, por lo que en esta serie, dependiendo del tema del que vayan a tratar, habrá invitados especiales.

Por ejemplo, en el primer capítulo de la serie aparece la actriz Linda Cardellini ("Scooby Doo") en el blog de Piggy, y la chef Carlina Will en los fogones del pavo Beverly Plume; y la drag queen más famosa de EEUU, RuPaul, dejándose entrevistar por la rana Kermit en una charla "íntima" con el actor, cantante, modelo y compositor.

Como siempre, el humor supera el rango infantil y "Muppets Now" piensa sobre todo en un público adulto, pero muchas de sus parodias lanzan sus dardos a los programas preferidos de la "generación millennial".

"The Muppets'' y sus inicios

Cuando Jim Henson arrasó con "Sesame Street" (1969), decidió seguir creando magia con muñecos de felpa. De la mano de su amigo Frank Oz crearon en 1976 "The Muppet Show", "El show de los Teleñecos" al llegar a España en una versión doblada y adaptada al humor español), un programa de variedades presentado por marionetas con artistas de lujo invitados en cada capítulo.

Tal fue el éxito que tuvo el programa que pronto llegarían largometrajes como "The Muppet Movie" (James Frawley, 1979), "The Great Muppet Caper" (Henson, 1981), "The Muppets TakeManhattan" (Oz, 1984) y "The Muppet Christmas Carol" (Brian Henson, 1992), además de otras adaptaciones posteriores que, poco a poco, fueron perdiendo brillo.