Disneylandia cerrará sus puertas temporalmente debido al Covid-19

«Si bien no se han reportado casos de COVID-19 en Disneyland Resort, después de revisar cuidadosamente las pautas de la orden ejecutiva del Gobernador de California y en el mejor interés de nuestros huéspedes y empleados, estamos procediendo al cierre de Disneyland Park y Disney California Adventure desde la mañana del 14 de marzo hasta fin de mes. Los hoteles de Disneyland Resort permanecerán abiertos hasta el lunes 16 de marzo para brindar a los huéspedes la capacidad de hacer los arreglos necesarios para su viaje; Downtown Disney permanecerá abierto. Supervisaremos la situación actual y seguiremos los consejos y la orientación de los funcionarios federales y estatales y las agencias de salud. Disney continuará pagando a los miembros del elenco durante este tiempo» reza el comunicado.

Para las personas que ya tenían los boletos adquiridos, el parque estará abierto para cancelarlos o cambiarlos; de igual manera se les proporcionará reembolsos a aquellos que ya tengan reservado hoteles en ese período de tiempo.

Update: Disneyland and Disney California Adventure will be closed beginning March 14 through the end of the month. We will monitor the situation and follow the advice and guidance of federal and state officials and health agencies. For details, visit: https://t.co/CsRdJqYD6Z.

