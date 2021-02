Documental Once Upon a Time in Venezuela no logra clasificar al Óscar

El documental Once Upon a Time in Venezuela no logró ingresar en la lista de preseleccionados para los Premios Óscar. El metraje venezolano, dirigido por Anabel Rodríguez Ríos, consiguió entrar en la shortlist de las categorías Mejor Largometraje Documental y Mejor Película Internacional, para las cuales era elegible.

La película sigue el día a día de los habitantes del Congo Mirador, una localidad en las orillas del Lago de Maracaibo en el estado Zulia. Los ciudadanos, en medio de la sedimentación del agua y el abandono de las autoridades venezolanas, se ven obligados a migrar, puesto que no tiene otra opción para subsistir.

Según reseñó el medio de comunicación El Nacional, el metraje se filmó durante cinco años, mientras se profundizaba la crisis económica y humanitaria en Venezuela. La película llegó a los cines el pasado 27 de enero, poco después de que el gobierno chavista autorizara la apertura de los centros culturales y cine, en el marco de la flexibilización de la cuarentena.

Antes de llegar a las salas venezolanas, Once Upon a Time in Venezuela pasó por 25 festivales internacionales, en donde encontró buenas críticas por los especialistas. Incluso, se llevó ocho premios durante su trayecto.

Por ejemplo, destaca su aparición en el Festival de Cine de Sundance y el Festival Internacional de Cine Documental de Canadá Hot Docs, mayor encuentro de documentales de Norteamérica. De igual forma, participo en el Festival de Cine Documental de Hot Springs, donde ganó el Mejor Documental Internacional, y el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam (IDFA).

Once Upon a Time in Venezuela busca una nominación histórica

El pasado 29 de enero, Once Upon a Time in Venezuela resultó preselenccionada en una lista de 93 aspirantes para ambas categorías. Cabe destacar que ninguna película de Venezuela consiguió una nominación para los Premios de la Academia, de manera que Rodríguez buscaba un hito histórico.

Desde finales de 2020, los productores del metraje iniciaron una campaña de recaudación de fondos para el mercadeo de la película. De tal forma, buscan que Once Upon a Time in Venezuela consiguiera la mayor atención posible por parte de la Academia.

A pesar de no conseguir la deseaba nominación, Once Upon a Time in Venezuela consiguió una gran visibilidad en el cine internacional.

El próximo 15 de marzo, se conocerán las nominaciones para los Premios Óscar, previstos para el 25 de abril. En la carrera para la Mejor Película Internacional se mantienen el documental chileno El agente topo, el metraje mexicano Ya no estoy aquí y la película guatemalteca La llorona.