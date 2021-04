Drogas, sexo, y sustancias: Miguel Bosé confiesa sus adicciones

El cantante Miguel Bosé habló sin tapujos de los años salvajes en los que descubrió las drogas, el sexo y las sustancias.

Explicó que probó por primera vez las drogas a finales de los años 80, tras un desengaño amoroso. "Llamé a unos amigos de madrugada y les dije: 'Quiero ir de fiesta'. Esa noche me tomé mi primera copa y me metí mi primera raya, que me duró una semana, me salió baratísimo", recordó en entrevista con Jordi Évole transmitida por La Sexta.

Asimismo, Miguel Bosé indicó que de ahí el consumo de drogas comenzó a ser habitual. "Pensaba que era una parte necesaria, ligada a la creatividad", afirmó. "Pero cuando pasa a ser consumo habitual las drogas dejan de ser un aliado y pasan a ser enemigas", añadió. "Cortar con ese placer que es difícil de negar, me costó más tiempo", detallando además que, se convirtió en una dependencia diaria, y a causar problemas serios.

"He llegado a consumir casi dos gramos diarios, más fumar maría, éxtasis", expresó.

"Las fuerzas que a uno le hacen tomar estas decisiones tan radicales solo vienen de dentro", dijo el artista, quien ha precisado que cuando se desenganchó sus hijos ya habían nacido por lo que tenía nuevas "responsabilidades" que atender.

Miguel Bosé habla de la muerte de su madre

El artista niega que su madre, Lucía Bosé, muriese de COVID-19 y afirmó que fue sedada "hasta la muerte" por los protocolos sanitarios existentes de la pandemia por los que la gente mayor "no era la prioridad".

"A mi madre se la sedó hasta la muerte, como se solía hacer con el resto de los ancianos, daba igual quién fuera. No te la dejaban sacar, no podías ir a visitarla", apuntó durante la entrevista que ha concedido tras meses de silencio y polémicas por su reconocido negacionismo de la pandemia.

Asimismo, sostuvo que su madre no tenía coronavirus. "Mi madre no se murió de COVID-19 y eso tiene que parar ya", dijo el artista, que no ha querido precisar más detalles sobre las verdaderas causas del fallecimiento. "Esa es otra historia de la que no quiero hablar aquí porque sería interminable y sacaría cosas tremendamente peligrosas para las personas que se ocuparon de mi madre en ese momento", señaló.

"Soy negacionista"

Al ser preguntado sobre las veces que se aplica al día el gel antibacterial o el número de test PCR a los que se ha sometido, la respuesta del cantante ha sido "ninguna", al tiempo que aseguró que cuando ve a un familiar fuera de su círculo le besa y le abraza.

"Si yo en mi vida hubiese hecho caso del qué dirán no hubiese hecho nunca nada y la verdad no se sabe o no se ha querido saber porque hay un plan para que no se sepa", aseveró Bosé en referencia al coronavirus.

En este sentido, Miguel Bosé cree que políticos, médicos y farmacéuticos "van a caer todos, uno detrás de otro", tras ser preguntado sobre cómo se siente al estar en posesión de la verdad en este tema.

"Soy negacionista, es una postura que llevo con la cabeza bien alta", afirmó rotundamente y avanzó que él no se vacunará.

Con información de La Voz de Galicia.