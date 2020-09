En el centro de la pelea entre, “El Puma”, y sus hijas mayores destaca un nombre:. La exesposa del cantante venezolano, quien muy astutamente convirtió su divorcio en una cadena inagotable de éxitos musicales, ha recordado en su I nstagram una polémica entrevista.

En este sentido, la intérprete de El Cocotero, acudió a su red social y recordó un par de verdades. ¡Te las contamos!...

Lila Morillo, no olvida

La zuliana rememoró una entrevista con la mexicana Verónica Castro, en su programa “La Movida”, transmitido en 1991. Cinco años antes, el 1 de julio de 1986, la famosa pareja formalizó su divorcio en un tribunal de Caracas, Venezuela.

Durante la referida entrevista, Verónica Castro le preguntó si ambos habían sido fieles durante su matrimonio de 20 años.

“Yo soy una mujer fiel, soy de mi pareja. No soy de bonche, me gusta el matrimonio. Cuando amo, soy fiel”, respondió Lila.

Pero, ¿cree que José Luis Rodríguez no la engañó?, interrogó Castro: “Yo pienso, yo creo que él fue fiel, porque me demostró que me amaba”. Aunque “sí hubo cosas que me hirieron y nos separaron”, respondió la zuliana de oro

Las más duras confesiones de la Morillo

Entre las más duras confesiones de Lila Morillo, se pueden destacar, el momento cuando aseguró que su rol al lado de "El Puma" fue perdiendo significado como pareja:

“Él fue cambiando, me fue apartando. Yo llegué a ser un mueble. De repente no compartía nada conmigo, entonces pasó el tiempo y ni siquiera conversaba”.

Más tarde, confesó a Verónica Castro: “Amaba tanto a ese hombre, más a que a mi vida. Estaba a punto de dar mi vida por él si fuera posible”.

Entrevista a Lila Morillo