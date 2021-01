La primera polémica del 2021 en Hollywood ha sido el presunto canibalismo que rodea a la la figura del actor Armie Hammer, conocido por su papel en 'Call me by your name'.

A mediados del presente a√Īo, se filtraron¬†mensajes privados que el artista hab√≠a intercambiado con algunas mujeres, causando un shock sin precedentes.

El tono de las conversaciones, basado en prácticas sexuales violentas y las confesiones de canibalismo del intérprete, han causado un revuelo de tal magnitud  que amenaza con acabar su carrera profesional. Pese a que negó en un comunicado que los mensajes fuesen reales, la industria está viéndolo con recelo y estarían haciendo esfuerzos por cortar sus vínculos con el actor.

El presunto canibalismo le puede salir muy caro

Pero esto ha sido solo el inicio. La productora Paramount Plus buscó prescindir de sus servicios para 'The Offer', una serie de diez capítulos enfocada al rodaje de 'El Padrino', donde Hammer iba a personificar al productor Al Ruddy. Hasta ahora, no se sabe si la empresa ya tiene en agenda a sus posibles sustitutos.

El √ļltimo episodio fue el de la modelo Paige Lorenze, quien sali√≥ con Hammer. La chica confes√≥ que Armie us√≥ un cuchillo para grabarle en la piel la letra "A" y que comparti√≥ con terceros, sin su autorizaci√≥n, al mismo tiempo que fotos donde sal√≠a atada y en una postura de sumisi√≥n.