"El amor se transformó", Nacho reveló como es su relación con su ex Inger Devera

El cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza, conocido como Nacho, rompió el silencio y contó como es su relación con su expareja, Inger Devera.

Mediante una entrevista en el canal de YouTube Noche de Luz, conducido por Luz García, Nacho confesó que no habla directamente con la bailarina, sino con sus hijos.

"No te puedo decir que somos los mejores amigos, pero tampoco te puedo decir que nos la llevamos mal yo creo que, por la salud de nuestros hijos, preferimos enfocarnos en ser buenos padres para nuestros hijos, y entendemos que yo la llamo a ella", contó el venezolano.

Ante este comentario, explicó porque prefiere dirigirse a sus hijos y no a la madre de ellos.

"Yo hablo con mis hijos porque ellos ya están grandes y les digo ‘díganle a mami que los voy a ir a buscar’ y ella nunca se ha puesto con nada", aseguró.

¿NACHO SIENTE AMOR POR INGER?

Por otro lado, el intérprete de Báilame abrió su corazón y aseguró que aún tiene sentimientos por Inger, aunque estos no sean los mismos que al inicio de su relación.

"No creo que haya dejado de amarla. Yo lo que creo es que ese amor se transformó, no creo que la rutina dañe las cosas, simplemente ese amor se transformó en algo completamente distinto y uno tiene que tratar de darse cuenta si esto es rescatable o no", aclaró Nacho.

Recordemos que fue el 19 de octubre de 2019 cuando Nacho publicó un video en Instagram, aunque después lo borró, en donde dijo: "Seguimos juntos como familia, aunque no sigamos juntos como pareja. Nosotros somos una familia porque nos amamos, nos respetamos", dijo el cantante confirmando su ruptura.