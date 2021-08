El ardiente tatuaje de Lina Tejeiro que dejó boquiabiertos a todos +FOTO

La actriz y modelo Lina Tejeiro hizo suspirar a más de uno. Este viernes encendió las redes sociales con una reveladora foto en toalla.

La colombiana de 29 años lució sus atributos y dejó ver uno de los nuevos tatuajes que se realizó recientemente, del que poco había hablado.

En su trasero se puede observar que se trata de una forma de llama, similar al emoji de fuego.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: FILTRAN VIDEO ÍNTIMO DE LA VENEZOLANA VANESSA BOHÓRQUEZ EN ONLYFANS

El pequeño tatuaje dejó intrigado a más de uno. Muchos de sus seguidores han especulado si se trata de una estrategia para tapar alguna cicatriz.

Sin embargo, los comentarios de halagos y piropos no han tardado en llegar.

"Se prendió esto mamasita"; "Tantas curvas y yo sin frenos"; "Me estremecí obviamente, quien fuera toalla para secarte todos los días", "Lo amé", son algunos de los mensajes dejados en su post de Instagram.

Incluso una de las personas que reaccionó fue su mamá, Vibiana Tejeiro con un mensaje inesperado.

LINA TEJEIRO Y LOS TATUAJES

Recientemente, se conoció que la actriz se había realizado varios tatuajes pequeños en una sola sesión.

Hace menos de un mes, en medio de una reciente ronda de preguntas que estaba respondiendo en su perfil de Instagram, Tejeiro recibió un mensaje de una de sus seguidoras que le llamó mucho la atención.

Con su respuesta la actriz aprovechó para enviar una recomendación general sobre los tatuajes en pareja que, para muchos son bastante significativos, mientras que para otros se convierten en un dolor de cabeza.

Entre risas, Lina respondió: "Ay no, no sé pero... Pero por favor nunca, nunca vayas a hacer lo que él hizo. No te tatúes el nombre de tu novio, por favor".