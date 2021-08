El atrevido vestido de Norkys Batista que ocasionó los celos de su esposo +FOTO

La actriz venezolana Norkys Batista confesó el problemón que tuvo junto a su esposo, Alexis Goncalves, tras lucir un vestido subido de tono.

Norkys suele compartir su día a día con sus seguidores y en esta ocasión no pudo guardar silencio y confesar porque su marido se llenó de celos, al punto de dejarle de hablar por un tiempo.

A través de un IGTV la también influencer contó lo sucedido, y es que todo comenzó cuando la venezolana posó para la portada oficial de Hola Tu Revista, lo que llevó a realizar su lanzamiento el pasado viernes 20 de agosto en Miami.

La venezolana no dudó en decir presente con un look que impresionara a cada uno de los invitados. Esto ocasionó una discusión con su esposo, pues Alexis no estaba de acuerdo con el vestido que seleccionó para el evento.

Goncalves aseguró que parecía ir desnuda con la abertura del vestido, que dejaba descubierta su pierna por completo hasta poco más arriba de la cintura.

"Ustedes sabían que antes de ir lanzamiento de la revista tuve rolitronco de problemón con Alexis, porque el señor no quería que yo me pusiera el vestido con el que me puse para el lanzamiento… Se puso tan molesto que no me quería agarrar la mano, fue a buscar el carro solo, no me quería esperar. El me decía 'Eso da vergüenza, mira como andas, mira ese vestido, eso no es decente' ", contó Norkys a carcajadas.

LO QUE DIJO ALEXIS DEL VESTIDO DE NORKYS

El comentario de Goncalves no pudo faltar, este bromeó con la situación y dijo: "A ese vestido le falta tela suficiente, buscando peo. A mí me pareció que estabas horrible", dijo el hombre.