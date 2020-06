El cine sigue de luto: ha Fallecido el Cineasta y Filántropo Steve Bing

El productor de cine Steve Bing se quitó la vida saltando de un edificio en la localidad de Century City, según el Departamento de Policía de Los Ángeles. Bing, además de cineasta y filántropo, era un influyente donante político y todo un magnate del sector de bienes raíces.

Durante este martes, el ex presidente Bill Clinton emitió un tweet lamentando lo sucedido: “Amaba mucho a Steve Bing. Tenía un gran corazón y estaba dispuesto a hacer todo lo posible por las personas y las causas en las que creía".

I loved Steve Bing very much. He had a big heart, and he was willing to do anything he could for the people and causes he believed in. I will miss him and his enthusiasm more than I can say, and I hope he’s finally found peace.

