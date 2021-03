El comediante George Harris anunció que tiene coronavirus y detalla su estado de salud

El comediante venezolano George Harris confirmó este martes 2 de marzo a través de un Instagram Live que dio positivo para coronavirus, luego de realizar la prueba de diagnóstico.

«Estoy viendo televisión, películas, agarro el teléfono de vez en cuando, no estoy publicando nada por ahora, pero me siento bien. Perdí el olfato ayer y el gusto. Entré a la ducha y salí sin olfato. No quiero bañarme hoy porque no quiero salir sin otra cosa», dijo con su humor característico.

Por tal motivo, el criollo indicó que canceló el resto de sus presentaciones en el Flamingo Theater Bar, donde presenta «El Show de George Harris» desde hace seis años.

«La gente de Flamingo y yo decidimos retornar las entradas. Parece que hubo un error y se retornó todo marzo, es decir, las fechas del 4, 11, 18 y 25. No hay show para este jueves. Para el 11, aún no lo sé», explicó.

Harris agregó que «esto es una cosa de fuerza mayor porque, aunque uno se sienta bien, no debe tener contacto con nadie (…) Yo siento una responsabilidad al estar en frente de ustedes y las personas que trabajan conmigo«.

Además, señaló que desconoce cómo pudo contagiarse de COVID-19, pero aseguró no fue en el show porque «no tengo contacto con nadie y todos tienen máscara».

De igual manera, expresó que ningún miembro de su equipo resultó positivo a las pruebas de diagnóstico tras su contagio. «Fue fuera de Flamingo, es importante resaltarlo. Si fuese sido ahí, de igual forma lo hubiese contado», continúo Harris.