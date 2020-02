«El concierto está lleno pero yo estoy vacío»: Residente en su nuevo tema ‘René’

Residente dio a conocer su lado más sentimental y nostálgico recordando sus vivencias desde su niñez a la actualidad

Este jueves 27 de febrero fue el estreno de René, el nuevo sencillo del rapero y compositor puertorriqueño Residente. La letra de la canción es una reflexión cargada de nostalgia e incluso tristeza, repasando las dificultades y el estado actual de la propia vida del cantante.

Al publicar el enlace de su nuevo tema en su cuenta de Twitter, Residente reveló una anécdota bastante fuerte con respecto a su origen. «Una noche me sentía muy mal, estaba en Mexico, el estadio esperándome, y yo no quería salir del hotel. Llamé a mami porque quería tirarme del balcón y no sabía porqué. Esa noche llegaba un amigo y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema«, aseguró.

René

Las virtudes, defectos, miedos, alegrías, tristezas, añoranzas y triunfos son la base de este nuevo sencillo de contenido profundo. Asimismo el recuento de sus vivencias demuestra lo difícil que ha sido para Residente seguir adelante con su carrera a pesar de los altos y bajos.

«Esta canción me ayudó a salir de un lugar en donde no quería estar. Necesitaba volver a mi pueblo, a mi casa, a encontrarme con mis amigos, necesitaba volver a ser yo«, comentó el cantante.

La grabación del videoclip se realizó en Trujillo Alto, pueblo natal de René, mostrando principalmente el estadio de béisbol, un lugar muy importante para su infancia.