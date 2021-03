El cantante y compositor venezolano Danny Ocean, estrenó su nuevo sencillo Cuántas veces con la colaboración del puertorriqueño Justin Quiles. El tema fue producido por Ovy On The Drums y se encuentra disponible, junto a su video, en todas las plataformas digitales.

Cuántas veces está escrita por Danny Ocean, Justin Quilles y Ovy and the Drums. Es una canción que hace un llamado a ser sinceros. Está musicalmente cargada de sonidos y melodías pegajosas, une la versatilidad que poseen Danny y Justin. El tema lo domina un espectacular “riff” de guitarra, fusionado con el bailable dembow, muy al estilo de Ovy On The Drums.

Cuántas veces es el 2do sencillo que sigue a Pronto, el más reciente tema que- actualmente- cuenta con más de 20 millones de reproducciones. Ambos cortes formarán parte de lo que será su segundo álbum a estrenarse en este 2021.

El videoclip que se filmó en Miami, bajo la dirección de Vomba y producido por November Content abre musicalizado por el éxito Pronto. Entre escenas que muestran la imponente entrada de tres chicas (protagonistas de este video) a un club nocturno; el venezolano y Justin Quiles interpretan la canción en diferentes lugares y hasta juegan billar mientras las chicas que aparentan tener buenas intenciones van seduciendo a varios.

Al final, vemos a estos personajes entrar al estudio de grabación para sorprender a Danny, Justin y Ovy, y seguir la fiesta.