El día en qué Luis Miguel pensó que Andrés García era su verdadero padre

El portal La Sopa informa que el actor Andrés García confesó que en algún momento de su infancia, Luis Miguel le hizo una pregunta con la ilusión recibir una respuesta positiva.

El Sol de México cuestionó a García sobre si él era su padre, pues él lo veía y respetaba como tal.

García aseguró haber quedado impresionado con la interrogante, pero su contestación no era la que Luis Miguel esperaba.

«Era un muchacho joven, tendría 16 a 19 años, no me acuerdo. Me decía papá. Y me dice un día muy serio, oye papá, ¿no será que tú eres mi padre de verdad? Me quedé ahora sí que… anonadado, le dije: mira, nene, ojalá fuera yo tu papá de verdad”, confesó García.