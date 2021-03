El dibujo animado de Speedy Gonzales también está en el ojo de la polémica ¿Por qué?

Quien da la voz a Speedy Gonzales, Gabriel Iglesias se pronunció ante los cuestionamientos de la caracterización del dibujo animado, pues de New York Times publicó un artículo analizando las imágenes racistas que se difunden a los niños por los medios de comunicación.

Las reacciones al respecto generaron el debate si la atractiva animación debería continuar o no.

Es importante señalar que la personificación del muñeco animado se orienta a un mexicano que habla entre español e inglés y que usa sombrero amarillo y que además es veloz. Este personaje estará en la secuela del largometraje de 1996 Space Jam que lleva por nombre Space Jam: A New Legacy.

El también actor se pronunció en un tuit y manifestó que es el ratón más rápido del mundo y recalcó que es imposible atraparlo.

I am the voice of Speedy Gonzales in the new Space Jam. Does this mean they are gonna try to cancel Fluffy too? U can’t catch me cancel culture. I’m the fastest mouse in all of Mexico 💨 pic.twitter.com/Ov4wjO00kM

— G a b r i e l – I g l e s i a s (@fluffyguy) March 7, 2021