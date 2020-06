Un esperado dueto de La Oreja de Van Gogh, ha llegado. Se trata del tema musical El último Vals, donde unirán sus voces Amaia Montero, quien dio fundó el grupo y su actual vocalista Leire Martínez.

Aún se recuerda cuando en el año 2007 la fundadora de la agrupación musical La Oreja de Van Gogh, Amaia, anunció que ya no sería parte de la banda. En un comunicado se leyó:

Los 11 años que he pasado con LOVG y todo lo que he vivido con ellos permanecerá por siempre en mi corazón y en mi cabeza pero he sentido que es el momento de comenzar una nueva etapa en mi vida emprendiendo mi carrera en solitario