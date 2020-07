El tema “Rain on me”, nace de la colaboración de Lady Gaga con Ariana Grande que sirvió de sencillo promocional del album Chromatic, lo más reciente de la protagonista de Nace una estrella, este viernes se han estrenado cuatro nuevas versiones del tema en forma de remixes.

Purple Disco Machine, con aires de funk, y Ralphi Rosario, manteniendo el ritmo house de la canción original, son los encargados de dotar a “Rain on me” de sus nuevas personalidades, para las que cada uno se ha encargado de trabajar en dos pistas diferentes: una versión larga y otra más corta. Con información de EFE.

El músico Purple Disco Machine anunció ayer en su perfil de Twitter, con un fragmento de su remix, que estaba a punto de lanzar una colaboración por la que se mostró “especialmente emocionado”: “Una vez sepan para quién es el remix, entenderán por qué”, dijo.

Feeling very honored to have been asked to remix ‘Rain On Me’ by @ladygaga & @ArianaGrande 👩‍🎤⚡️🌧 What a song 💥 Let me know how you like my remix. OUT NOW: https://t.co/OBZTXHIgNf #Chromatica pic.twitter.com/TCg756PG4b

— Purple Disco Machine (@PurpleDiscoM) July 17, 2020