Nuevo look, así cambió Evaluna Montaner para su carrera profesional (Fotos)

Por medio de sus redes sociales Evaluna Montaner mostró el nuevo look que está luciendo actualmente para sus grabaciones en Colombia. Como parte del elenco de la serie juvenil "Club 57" de Nickelodeon, la criolla dio un cambio muy merecido a su imagen.

Su viejo peinado de cabellera larga con rizos plateados quedó atrás, puesto que los lució durante la alfombra roja, en los Premios Juventud, que se llevaron a cabo el 13 de agosto, en Miami.

"Volvio Eva", escribió y compartió en sus historias de la red social de Instagram, donde otorgó a sus millones de seguidores la nueva imagen que tendrá la hija de Ricardo Montaner.

El nuevo look consiste en un corte de cabello que le quedó más abajo de los hombros. En la fotografía que tomó y dedicó a sus fans, estando en la peluquería, expresó en un mensaje "Adiós pelo largo y rubio".

Actualmente la criolla se encuentra en la casa de sus suegros, en la ciudad de Bogotá, Colombia. Su estadía será temporal, por tan solo seis meses, mientras termina el rodaje del programa "Club 57" con Nickelodeon.

La actriz está viviendo su primera experiencia lejos de la casa de su padre, pero el cantautor la está pasando un tanto mal, debido a la falta de su princesa en su mansión.

“El nido vacío ...el cuarto de @evaluna”, compartió con una imagen en su cuenta de Instagram, la cual ya cuenta con más de 500 mil "Me Gusta". Además de una respuesta de su pequeña hija: “Voy a llorar mal. Te amo papi. Mucho. Ven ya”.

Por su parte, su madre Marlene Salomé dedicó un mensaje un poco más largo de la experiencia que está viviendo actualmente su bebé lejos de casa.

“Por primera vez vas a vivir lejos de nuestra casita y sin nosotros por tanto tiempo. ¿En qué momento pasó? Te hiciste grande. Me hace feliz saberte feliz en lo que emprendes pero que huecazo . Cada vez que pienso en ti, me trago un súper sapo para no guindarme ?. Pero ya se me va a pasar. ¿Cuándo? Cuando vuelvas ? Te amo bebecita".