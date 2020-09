👶 Her Royal Highness Princess Eugenie and Mr Jack Brooksbank are very pleased to announce that they are expecting a baby in early 2021. . The Duke of York and Sarah, Duchess of York, Mr and Mrs George Brooksbank, The Queen and The Duke of Edinburgh are delighted with the news. pic.twitter.com/nLrzkwHMGC

Recientemente el Palacio de Buckinham comenzó los preparativos tras anunciar a través de un comunicado y sus redes sociales, el embarazo de la princesa Eugenia de York. La nieta de la Reina Isabel II está embarazada de su esposo Jack Brooksbank, de quien espera su primer hijo.

Asimismo, su alteza real Eugenia compartió para sus familiares, amigos y seguidores dos fotografías en su Instagram personal. En la primera se destacan unas pequeñas pantuflas de osito, mostradas por la feliz pareja. Y en la segunda, aparecen los padres sonrientes ante semejante noticia que alegra e ilusiona a muchos padres.

"Jack y yo estamos muy emocionados por el principio del 2021…", describió la princesa en su publicación.

La princesa Eugenia Victoria de York es la hija menor del príncipe Andrés y Sarah Ferguson, y el pasado año 2018, contrajo nupcias con Brooksbank. Dentro de un mes, más o menos, ambos estarán celebrando su segundo aniversario.

Aunque estemos en época de cuarentena por la pandemia del coronavirus, y con los rumores sobre el escándalo del príncipe Andrés, ha sido un gran año para su alteza. Al igual que ella, su hermana mayor Beatriz de York también contrajo matrimonio el mes de julio pasado, con Edoardo Mapelli Mozzi.

Su más reciente cuñado, fue de los primeros en comentar su fotografía donde reveló la feliz noticia de su embarazo con emojis de rosas y corazones. Aunque también lo hicieron el príncipe William y Kate Middleton, quienes obsequiaron un "Me Gusta".

"Estoy tan emocionada por la noticia de que Eugenie y Jack están esperando su primer hijo. Estoy emocionada por ambos y en mis 60 años no puedo esperar a ser abuela. Dar la bienvenida a un nuevo bebé a la familia de York va para ser un momento de profunda alegría", expresó la abuela Sarah Ferguson en su perfil de Twitter.

I am so excited by the news that Eugenie and Jack are expecting their first child. Thrilled for them both and in my 60th year cannot wait to be a grandmother. Welcoming a new baby into the York family is going to be a moment of profound joy pic.twitter.com/nGtMkqNTKJ

— Sarah Ferguson (@SarahTheDuchess) September 25, 2020